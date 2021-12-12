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Команда исследователей из Соединенных Штатов определила, что фолиевая кислота, которая нередко используется в качества заменителя витаминов B, может привести к ускорению роста раковых клеток.

Многие начинают принимать витаминные добавки в случае возникновения их нехватки, однако бесконтрольный прием этих препаратов способен нанести серьезный вред организму. К примеру, фолаты помогают в производстве кровяных клеток, но если их будет слишком много, то они лишь увеличат скорость развития онкологии.

Недавнее исследование продемонстрировало, что среди испытуемых, которые употребляли добавки с фолиевой кислотой, от онкологических заболеваний умерли 10%, а в группе, принимавшей плацебо, смертность составила 8,4%. Поэтому перед тем как начать принимать это вещество, следует проконсультироваться с врачом.

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