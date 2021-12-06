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Российский радиотехнический комплекс «Автобаза-М» попал под удар турецкого беспилотника «Байрактар ТБ2», принадлежащего ВС Азербайджана, сообщил портал Avia.Pro. Авторы пояснили, что речь идет о событиях 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Портал ссылается на турецкие СМИ, которые рассказали, что российский комплекс пытался перехватить контроль над беспилотником. Однако эта попытка якобы была обнаружена, что позволило уничтожить уникальное радиотехническое оборудование.

В сообщении турецких интернет-медиа есть одна странность. Все дело в том, что на вооружении Армении в то время не было комплексов «Автобаза-М». Нет их и сейчас, утверждает официальная статистика, с которой не поспоришь.

Кроме того, турки написали, что «жертвами» ударно-разведывательных БПЛА стали российские комплексы семейства «Гроза», системы радиоэлектронной борьбы «Репеллент», «Борисоглебск-2» и «Пирамида». Все они применялись для попыток уничтожить «Байрактары».

Авторы отмечают, что сейчас республики Донбасса ищут комплексы РЭБ для поражения БПЛА, имеющихся на вооружении Украины. Они уже присматривались к «Автобазе-М», однако решение пока не принято.

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