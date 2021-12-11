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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 11 декабря атаковал крупный объект террористической организации «Хайта Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории РФ) в Сирии. В результате удара были уничтожены склады с боеприпасами и оружие, поставляемое боевикам Анкарой.

Портал Avia.Pro сообщает, что во время налета над объектом появилось сразу шесть турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые предприняли попытку помешать российскому самолету. Они поднялись на большую высоту, пытаясь препятствовать удару, однако Су-24 отлично справился со своей задачей.

После уничтожения складов с оружием и боеприпасами бомбардировщик улетел на аэродром постоянного базирования. Однако турецкие дроны в течение нескольких часов оставались над объектом террористов.

Авторы портала напоминают, что Анкара намеревалась начать крупную наступательную операцию против курдов в Сирии. Однако спустя почти два месяца после переброски дополнительных сил она так и не решилась на обострение ситуации. По мнению экспертов, президент Турции Эрдоган опасается государственного переворота в стране из-за экономических и политических проблем, поэтому не рискует начинать наступление в САР.

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