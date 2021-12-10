Соединенные Штаты видят угрозы своей национальной безопасности не только в России и Китае, но и на других планетах. Поэтому они намерены создать принципиально новую структуру, которая займется отслеживанием всех событий, связанных с НЛО и изучением неопознанных летающих объектов.

Сенатор от Демократической партии Кирстен Джиллибранд, представляющий штат Нью-Йорк, заявил, что новое подразделение сменит Целевую группу ВМС, которая занималась загадочными воздушными явлениями. Оно получит доступ ко всей информации, имеющейся в распоряжении Минобороны и разведки.

В обязанности структуры будет входить не только изучение НЛО, но еще и оценка угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, что недавний доклад об НЛО не позволил доказать, что речь идет о космических кораблях инопланетян. Однако в США считают, что все случаи встречи с неопознанными летающими объектами требуют более глубокого изучения.