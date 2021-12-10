читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты видят угрозы своей национальной безопасности не только в России и Китае, но и на других планетах. Поэтому они намерены создать принципиально новую структуру, которая займется отслеживанием всех событий, связанных с НЛО и изучением неопознанных летающих объектов.

Сенатор от Демократической партии Кирстен Джиллибранд, представляющий штат Нью-Йорк, заявил, что новое подразделение сменит Целевую группу ВМС, которая занималась загадочными воздушными явлениями. Оно получит доступ ко всей информации, имеющейся в распоряжении Минобороны и разведки.

В обязанности структуры будет входить не только изучение НЛО, но еще и оценка угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, что недавний доклад об НЛО не позволил доказать, что речь идет о космических кораблях инопланетян. Однако в США считают, что все случаи встречи с неопознанными летающими объектами требуют более глубокого изучения.

Вам может понравиться

Учёные рассказали о мире до Большого взрыва

Учёные предположили, что мир мог существовать и до Большого взрыва. Некоторые учёные высказываются в пользу этого мнения, однако большинство с этой точкой зрения всё же не согласны. По предположению профессора
  • Анна
  • 09.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 декабря – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 10 декабря – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 10 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 10 декабря – ясно, до -12 °C | Армавир: погода, 10 декабря – переменная облачность, до 11 °C |