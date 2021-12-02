В очередной партии вооружений от Соединенных Штатов Украина получит шесть турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano производства Бразилии. Эти самолеты американские военные приобретали для правительственных сил Афганистана, но после вывода войск перебросили в Узбекистан. Сейчас они могут появиться на вооружении ВВС Украины, сообщил портал Avia.Pro.

Сумма сделки, по которой Киев получит 6 боевых самолетов, пока не раскрывается. Также неизвестно, когда именно штурмовики доставят на Украину. Ясно лишь одно – ВСУ задействуют их для «подавления Донбасса».

Стоит упомянуть, что в самом начале конфликта Украина потеряла на юго-востоке страны 7 винтокрылых машин и 11 самолетов, которые без устали бомбили гражданское население. Нельзя исключать, что бразильские штурмовики, которые вряд ли достанутся Киеву дешево, будет ожидать такая же судьба.