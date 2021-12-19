Южнокорейскому седану Hyundai Accent, представляющему собой копию Solaris для авторынка Мексики, не удалось пройти краш-тесты независимой организации Latin NCAP, действующей в Южной Америке.

Эксперты напоминают, что данная организация проводит тесты машин по схожему с Euro NCAP регламенту, однако имеет не столь жесткие требования к начальному комплекту систем безопасности. В ней также отсутствует ряд дисциплин. Но даже так мексиканский «Солярис» смог заработать лишь 0 звезд из 5 возможных. К примеру, во время фронтального столкновения индикаторы на манекене, размещенном на кресле переднего пассажира, зафиксировали огромную нагрузку на туловище из-за ремня, так как у него нет ограничителя напряжения.

При этом силовой каркас кузова седана, как оказалось, обладает высокими прочностными характеристиками. Водитель тоже оказался неплохо защищен благодаря передней подушке безопасности и улучшенному ремню. Однако это не помогло набрать автомобилю удовлетворительные оценки по остальным тестам.