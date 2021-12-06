В научном издании Science Alert появилась статья, в которой указано, что человеческий мозг потребляет 20 процентов получаемой организмом энергии даже в периоды отдыха.

Согласно словам исследователей, нейроны для отправки сигналов друг другу используют синапсы. В нейронах содержатся нейромедиаторы, которые при появлении потенциала к действию выходят из своих «мешочков» и перемешаются в другой нейрон. На данный процесс необходим огромный объем энергии. Однако было неизвестно, почему мозгу требуется энергия после прекращения возбуждения.

Чтобы узнать это, специалисты провели ряд опытов, в рамках которых они выяснили, что в состоянии покоя наш мыслительный орган все равно передает сигналы, однако тратит на это в два раза меньше энергии. Эксперты отметили, что причиной этому является наличие «протечки» в системе, то есть нейромедиаторы переходят в другие нейроны даже при бездействии последних.