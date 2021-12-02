Николай Бондаренко, саратовский народный избранник и член КПРФ, прибыл на сегодняшнее заседание облдумы в одежде заключенного. На рубашке можно было увидеть нашивку, символизирующую QR-код.

Судя по всему, депутат тем самым решил продемонстрировать окружающим, как он относится к решению ввести закон, обязывающий россиян показывать QR-коды при посещении торговых центров или поездке на общественном транспорте. Сегодня саратовский парламент будет рассматривать соответствующий законодательный проект.

Отмечается, что прямо перед заседанием парламентарий подошел к президиуму, фиксируя все на камеру своего смартфона и требуя не проводить рассмотрение закона о кодах. Но Александр Романов, председатель облдумы, попросил Бондаренко вернуться к своему месту. Журналисты добавляют, что многие присутствующие не поняли, с чем именно связан перфоманс их коллеги.