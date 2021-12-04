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Оксана Красовская, эксперт в области юриспруденции, отметила, что, начиная с 1 января грядущего года, в РФ поменяется процесс оформления и выплат пенсий.

Согласно ее словам, пожилые люди, которым не удалось устроиться на работу за 2 года до выхода на пенсию, получат возможность раньше выйти на заслуженный отдых. Соответствующую идею выдвинули специалисты Центра занятости. Назначение страховых пенсионных отчислений будет осуществляться в автоматическом режиме – необходимо лишь отправить соответствующую заявку на сайте Госуслуг. Данное правило коснется и инвалидов.

Граждан, ставших банкротами, освободят от любых видов удержаний, взимаемых по исполнительным листам. В случае введения режима чрезвычайной ситуации в определенном регионе, живущие в нем пенсионеры смогут досрочно получить пенсионные выплаты.

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