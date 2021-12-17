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Астроном-любитель обнаружил таинственный объект, который долгое время пребывал неподалёку от планеты Сатурн. Об этом рассказывает портал «Провинция.ру».

Как сообщается, астроном даже успел запечатлеть объект на видео. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что загадочный объект является именно космическим кораблём. На это, по его словам, указывает несколько признаков.

Так, объект имел огромный размер, приблизительно равный размеру Луны. Кроме того, он на большой скорости пролетел мимо Сатурна. Если бы объект являлся спутником, то он вращался бы на орбите планеты.

Также отмечается, что совсем недавно о загадочных объектах возле Сатурна сообщал бывший инженер NASA Норман Бергрун. Кроме того, количество свидетельств об НЛО в последнее время только увеличивается. Возможно, это связано с тем, что многие увлекающиеся астрономией люди могут позволить купить себе достаточно мощное оборудование для наблюдения за космосом.

Ранее учёные из Канады заявили, что на Землю могут вторгнуться инопланетные организмы. Речь идёт не о разумных инопланетянах, а о микробах и бактериях, которые могут представлять опасность для землян.

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