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Петр Дубров, космонавт из РФ, решил запечатлеть на видеокамеру, как разворачивается МКС. В кадр также попала наша планета Земля.

Россиянин заявил, что два дня назад состоялась отстыковка приборно-агрегатной секции «Прогресса М-УМ» от узлового модуля под названием «Причал». При этом он смог заснять данное событие на камеру в ультравысоком разрешении. на первых секундах ролика также демонстрируется разворот МКС.

В СМИ напоминают, что в настоящий момент времени на борту станции находятся 7 человек: два космонавта из России, а также пять астронавтов NASA и ESA. Была также снижена ее орбита практически на 2 километра с помощью двигателей «Прогресса», поэтому сейчас она летает на высоте 417,5 километра. Это было осуществлено, чтобы посадить «Союз» в будущем году.

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  • Анна
  • 23.12.2021
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