Российские военные в один день провели две значимых операции в Японском море, которые способны продемонстрировать Японии, что ей не следует строить планы силовых действий в отношении Южных Курильских островов. Об этом пишет китайский портал QQ-Tencent. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно официальному сообщению Минобороны России, 15 декабря два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС вылетели для выполнения патрульных задач над Охотским и Японским морями, продолжительность их полета составила около 9 часов. Для сопровождения бомбардировщиков во время патрулирования ВВС Восточного военного округа направили истребители Су-35С.

Бомбардировщик Ту-95МС, используемый российской армией для этого патрулирования, обладает сильным стратегическим сдерживающим потенциалом, поскольку способен нести различные ракеты и авиабомбы, в том числе крылатые ракеты Х-55 и Х-101, которые имеют возможности точного наведения на цель.

В заявлении Минобороны России было сказано, что бомбардировщики выполняли «плановую задачу», без указания на конкретную цель. Однако обращает на себя внимание географическое расположение районов, в которых проводился полет, – в северном и западном направлениях от Японии.

Для Японии день 15 декабря выдался далеко не мирным. В тот же день Тихоокеанский флот России направил фрегат «Маршал Шапошников» в Японское море, где затем были осуществлены испытания новейшего противолодочного ракетного комплекса «Ответ», успешно поразившего заданную подводную цель.

Таким образом, российские военные на этот раз представили комплекс комбинированных действий в акватории Японского моря. При этом демонстрация силы одновременно производилась в морском, подводном и воздушном пространствах и с почти явным указанием на Японию.

Возможно, самая прямая цель последовательных военных операций России – предостеречь Японию от необоснованных мыслей о Южных Курилах. В соответствии с союзными соглашениями на период после Второй мировой войны, суверенитет Южных Курильских островов, несомненно, принадлежит России. Однако Япония все это время строила планы, желая вернуть себе четыре из этих островов, произвольно переименованных ею в «северные территории».

В последнее время атмосфера на политической арене Японии становится более неспокойной: японские официальные лица не только постоянно провоцирует Китай по вопросам островов Дяоюйдао и Тайвань, но и ужесточили свою позицию по отношению к России в попытках «спора» вокруг Южных Курильских островов. В середине октября премьер-министр Японии Фумио Кисида и главный секретарь кабинета министров Хироичи Мацуно пригрозили решить вопрос о «четырех северных островах» в течение текущего срока своего правления, чтобы «не оставлять этот вопрос на усмотрение следующих поколений».

Действия российских военных также могут быть связаны с нынешней ситуацией в Восточной Европе. Если там обострится напряженность в отношениях России и НАТО, весьма вероятно, что Япония будет готова воспользоваться силой и атаковать Южные Курильские острова.

Мир вступил в насыщенный событиями период с одновременным возникновением множества кризисов, которые способны поставить многие регионы на грань войны. Япония всегда была страной, которая умела пользоваться подобным хаосом. Хотя вероятность применения ею военной силы против таких крупных держав, как Китай и Россия, не очень высока, ее все же необходимо учитывать. Поэтому два весомых шага России, которые она только что осуществила, необходимы и своевременны.