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Президент РФ Владимир Путин ударил кулаком по столу во время заседания, на котором обсуждались условия труда шахтеров и катастрофа на шахте «Листвяжная».

Глава государства выслушал доклад главы Минтруда Антона Котякова, в котором тот рассказал о системе оплаты шахтерского труда. После этого он ударил по столу и заявил, что власти РФ должны изменить эти условия таким образом, чтобы рабочим не приходилось рисковать своими жизнями.

Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» взорвался метан. В результате погиб 51 человек. Среди них – 5 спасателей, спустившихся в шахту. Всего известно о 99 пострадавших, но информация все еще обновляется. В минувшую среду сложная газовая обстановка вынудила спасательные отряды временно прекратить поисковые работы. Владимир Путин ранее потребовал выяснить все обстоятельства катастрофы на шахте.

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