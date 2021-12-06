Воспалительный процесс в легких практически всегда сопровождается повышением температуры, что позволяет быстро обнаружить наличие вирусной инфекции. Но иногда поражение легких протекает без этого очевидного симптома, что существенно осложняет диагностику, рассказала врач-пульмонолог Александра Шилова.

По ее словам, в таких случаях нужно обращать внимание на другие симптомы. Это ощущение недостатка воздуха, появление болевых ощущений в грудной клетке, а также одышка, которая проявляет себя даже в состоянии покоя.

По словам врача, данные симптомы возникают, когда резко снижается количество кислорода в крови. При их обнаружении нужно срочно обращаться в медицинское учреждение, так как сатурация снижается уже после поражения 30 процентов легких. Это весьма опасное состояние, требующее участия врача.