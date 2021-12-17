читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Члены приближенной к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову семьи Андрей и Игорь Захватовы, как писали СМИ, проигнорировали вопросы о премиум-автомобилях после расследования журналистов PolitOnline.

Сетевое издание опубликовало материал, из которого следует, что привилегированное положение Захватовых позволяет семье передвигаться на дорогостоящих машинах. Журналисты выяснили, что машины премиум-линейки находились в автопарке предположительно связанной со Смольным компании «Автолига».

По данным СМИ, организация обслуживает интересы правительства Петербурга, а также семьи Захватовых. Один из таких автомобилей Mercedes S350 с «блатными» номерами находился в пользовании сына главы семьи Андрея Захватова. Столкнувшиеся с этой машиной на дорогах водители в социальной сети «Вконтакте» жаловались на лихачество и «шашечный» стиль вождения владельца престижного авто.

Редакция «Лайв24» попросила Андрея прокомментировать сообщения и саму вероятность наличия «мерседеса» в его распоряжении. Однако, когда ему задали наводящий вопрос, тот в ответ произнес что-то нечленораздельное и положил телефон. Практически аналогичным образом поступил и его брат Игорь.

Официально братья не работают чиновниками. Однако весь «бизнес» Захватовых сводится к реализации интересов Смольного, писали в прессе.

Вам может понравиться

National Interest: Америка стоит перед угрозой четырех масштабных войн

Реальность заставляет Соединенные Штаты начать сокращать свои военные обязательства, поскольку США сегодня стоят перед угрозой полномасштабных войн не только с Россией и Китаем. Об этом пишет в The National Interest

«Киров» против Type 055: в HotCars сравнили, кто из них опаснее для ВМС США

На сегодняшний день крейсеры эксплуатируют фактически только военно-морские силы США, России и Китая. Канадский портал HotCars провел сравнение самых мощных кораблей, классифицированных в США и НАТО как крейсеры своих геополитических

QQ-Tencent: Россия весомо показала Японии, что ей не следует мечтать о Южных Курилах

Российские военные в один день провели две значимых операции в Японском море, которые способны продемонстрировать Японии, что ей не следует строить планы силовых действий в отношении Южных Курильских островов. Об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |