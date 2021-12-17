Члены приближенной к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову семьи Андрей и Игорь Захватовы, как писали СМИ, проигнорировали вопросы о премиум-автомобилях после расследования журналистов PolitOnline.

Сетевое издание опубликовало материал, из которого следует, что привилегированное положение Захватовых позволяет семье передвигаться на дорогостоящих машинах. Журналисты выяснили, что машины премиум-линейки находились в автопарке предположительно связанной со Смольным компании «Автолига».

По данным СМИ, организация обслуживает интересы правительства Петербурга, а также семьи Захватовых. Один из таких автомобилей Mercedes S350 с «блатными» номерами находился в пользовании сына главы семьи Андрея Захватова. Столкнувшиеся с этой машиной на дорогах водители в социальной сети «Вконтакте» жаловались на лихачество и «шашечный» стиль вождения владельца престижного авто.

Редакция «Лайв24» попросила Андрея прокомментировать сообщения и саму вероятность наличия «мерседеса» в его распоряжении. Однако, когда ему задали наводящий вопрос, тот в ответ произнес что-то нечленораздельное и положил телефон. Практически аналогичным образом поступил и его брат Игорь.

Официально братья не работают чиновниками. Однако весь «бизнес» Захватовых сводится к реализации интересов Смольного, писали в прессе.