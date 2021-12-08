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Если Украину примут в НАТО, это приведет к негативным последствиям для России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что на территории соседней страны в такой ситуации появятся военные базы Альянса и другие объекты с оружием, несущим угрозу Москве.

Это заявление глава государства сделал на пресс-конференции после встречи с главой правительства Греции. На переговорах обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя государствами и план действий на следующие 36 месяцев, пишет информационное агентство «РИА Новости».

«Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия», – заявил президент России.

Напомним, что Североатлантический альянс пока не намерен принимать Украину в свои ряды. Его представители неоднократно заявляли, что для приведения армии страны в соответствие со стандартами НАТО потребуется пара десятилетий. Кроме того, наличие внутреннего конфликта нарушает правила блока.

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  • Анна
  • 07.12.2021
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