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В издании «Прайм», сославшись на правоведа Фатиму Ногайлиеву, отметили, что граждане РФ могут получить увеличенное пособие по безработице, достигнув предпенсионного возраста.

Эксперт заявила, что данный возраст в стране наступает за 5 лет до начала выплаты первой пенсии. После этого жители РФ могут не выплачивать налог на землю, если ее площадь не превышает 6 соток, и на недвижимое имущество (дом, хозяйственная постройка, мастерская, гараж и так далее). Есть также различные льготы на транспортный налог, размер которых зависит от региона.

Помимо льгот предпенсионеры могут получать дополнительные прибавки к социальным выплатам. Например, им могут выплачивать более высокое пособие по безработице. В грядущем году ее размер будет равен 12,7 тысячам рублям. Им также разрешается требовать у ПФР выплатить накопительную пенсию.

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