С 2018 года Соединенные Штаты поставили Киеву около 50 ПТРК Javelin и примерно 400 ракет к ним. Однако этого недостаточно, чтобы сделать переносные комплексы серьезным аргументом в гипотетической войне с Россией, написал в издании Popular Mechanics эксперт Кайл Мизоками.

Он пояснил, что этого количества «Джавелинов» хватит только для нескольких подразделений. Зная об их наличии у Киева, российские войска смогут легко окружить батальоны и уничтожить их вместе с ПТРК.

Кроме того, у России имеется хорошо развитая артиллерия, которая легко уничтожает «Джавелины», уязвимые перед этой разновидностью оружия. Поэтому Киеву не стоит рассчитывать на данные комплексы. Они могут применяться разве что в качестве второстепенного вооружения для поддержки других боевых систем.

Мизоками, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отметил также, что США должны активнее поставлять Украине ПТРК Javelin, чтобы оказать реальную помощь в защите ее суверенитета.