читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша намерена передать Украине 5 тысяч боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», которые уже подлежали списанию. Авторы портала Avia.Pro сообщили, что продать Киеву неликвидные снаряды Варшаве порекомендовал Вашингтон.

Передача ВСУ такого количества боеприпасов для РСЗО на фоне обострения ситуации на Донбассе вполне может привести к еще большей эскалации конфликта. Киев и так не особо стесняется, нанося удары по самопровозглашенным ЛНР и ДНР из крупнокалиберной артиллерии, не обращая никакого внимания на требования Минских соглашений.

Авторы отмечают, что Украина давно не задействовала РСЗО, хотя в ее распоряжении на линии разграничения имеются такие боевые системы. Поэтому вполне вероятно, что снаряды у нее действительно закончились, о чем неоднократно заявили эксперты.

Напомним, что Киев не производит боеприпасы, а покупает их то у Болгарии, то у Чехии. Теперь на очереди Польша, снаряды которой вызывают серьезные сомнения, так как долгое время пролежали на складах и готовились к утилизации.

Вам может понравиться

Командующий ООС Павлюк придумал для России новый план по захвату Украины

Российские ВС в случае «нападения на Украину» понесут крупные потери, заявил командующий ООС Александр Павлюк. В том, что «РФ нападет», генерал абсолютно не сомневается. Он заявил, что Москва планирует блицкриг

В США призвали перебросить крупные военные силы в Польшу для отражения “российской агрессии”

США должны перебросить в Польшу бронетанковый корпус, а также перевести штаб армии из Берлина в Варшаву. Это поможет более эффективно оказывать сопротивление России, которая может «напасть на Европу». Такое заявление

Польский дипломат Пекло: Владимир Путин выбрал путь Екатерины Второй

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что действия РФ по отношению к Украине сложно назвать дружественными. В 2014 году Москва якобы продемонстрировала, что не собирается дружить ни с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |