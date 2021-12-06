Польша намерена передать Украине 5 тысяч боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», которые уже подлежали списанию. Авторы портала Avia.Pro сообщили, что продать Киеву неликвидные снаряды Варшаве порекомендовал Вашингтон.

Передача ВСУ такого количества боеприпасов для РСЗО на фоне обострения ситуации на Донбассе вполне может привести к еще большей эскалации конфликта. Киев и так не особо стесняется, нанося удары по самопровозглашенным ЛНР и ДНР из крупнокалиберной артиллерии, не обращая никакого внимания на требования Минских соглашений.

Авторы отмечают, что Украина давно не задействовала РСЗО, хотя в ее распоряжении на линии разграничения имеются такие боевые системы. Поэтому вполне вероятно, что снаряды у нее действительно закончились, о чем неоднократно заявили эксперты.

Напомним, что Киев не производит боеприпасы, а покупает их то у Болгарии, то у Чехии. Теперь на очереди Польша, снаряды которой вызывают серьезные сомнения, так как долгое время пролежали на складах и готовились к утилизации.