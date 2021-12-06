Россия не планирует сдавать в аренду Курильские острова и не собиралась делать этого, заявил полпред президента Юрий Трутнев. Так он прокомментировал сообщение главы Сахалинской области Валерия Лимаренко о желании датской компании Copenhagen Offshore Partners арендовать остров Шумшу.

По словам Трутнева, участки Курильских островов будут предоставляться другим государствам для инвестиционной деятельности, однако не на правах аренды. Курилы были и останутся российской территорией безо всяких оговорок. Кроме того, распределение участков будет осуществляться правительственной комиссией.

На острове Шумшу, на который нацелилась Дания, нужно первым делом создать музей, заявил Трутнев. Потому что этот остров стал местом гибели для многих советских солдат. Именно здесь прошло одно из наиболее крупных и последних сражений Второй мировой, поэтому важно сохранить память о нем.

Напомним, что согласно законопроекту, уже одобренному правительством, российские и иностранные компании зарегистрированные на Курилах, смогут работать на условиях свободной экономической зоны и пользоваться страховыми взносами в размере 7,6 процента. Также на 10 лет их освободят от налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль.