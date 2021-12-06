читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия не планирует сдавать в аренду Курильские острова и не собиралась делать этого, заявил полпред президента Юрий Трутнев. Так он прокомментировал сообщение главы Сахалинской области Валерия Лимаренко о желании датской компании Copenhagen Offshore Partners арендовать остров Шумшу.

По словам Трутнева, участки Курильских островов будут предоставляться другим государствам для инвестиционной деятельности, однако не на правах аренды. Курилы были и останутся российской территорией безо всяких оговорок. Кроме того, распределение участков будет осуществляться правительственной комиссией.

На острове Шумшу, на который нацелилась Дания, нужно первым делом создать музей, заявил Трутнев. Потому что этот остров стал местом гибели для многих советских солдат. Именно здесь прошло одно из наиболее крупных и последних сражений Второй мировой, поэтому важно сохранить память о нем.

Напомним, что согласно законопроекту, уже одобренному правительством, российские и иностранные компании зарегистрированные на Курилах, смогут работать на условиях свободной экономической зоны и пользоваться страховыми взносами в размере 7,6 процента. Также на 10 лет их освободят от налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль.

Вам может понравиться

Комик Бебуришвили высмеял поведение Асмус после развода с Харламовым

В рамках шоу «Камеди Клаб» комик Андрей Бебуришвили решил посмеяться над действиями Кристины Асмус, российской киноактрисы, после разрыва отношений с Гариком Харламовым. Согласно его словам, следует сформировать отдельный кодекс для

Польский дипломат Пекло: Владимир Путин выбрал путь Екатерины Второй

Бывший посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что действия РФ по отношению к Украине сложно назвать дружественными. В 2014 году Москва якобы продемонстрировала, что не собирается дружить ни с

“Воюют ли слоны с жабами” или готовит ли Россия наступление на Украину

Российский политолог Дмитрий Журавлев оценил очередные стенания Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Он рассмотрел ситуацию одновременно со всех сторон и сделал свои выводы. Эксперт отметил, что заявления
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |