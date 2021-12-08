Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад своими безосновательными обвинениями о подготовке «нападения на Украину» хочет спровоцировать Россию на вмешательство в конфликт на Донбассе, а затем ввести новые санкции, уверен политолог Сергей Михеев. Он заявил, что никаких реальных предпосылок говорить об этой самой подготовке сейчас нет.

Михеев напомнил, что Запад развернул настоящую истерию по поводу «вторжения России на Украину». Журналисты и разведчики США насчитали на границе 175 тысяч военнослужащих, которые якобы ждут приказа ринуться в бой в первом квартале следующего года. Однако все это больше похоже на специально спланированную против России провокацию.

Михеев также отметил, что окружение президента США Байдена, которое регулярно твердит о «нападении РФ», совсем не создают впечатления серьезных и адекватных политиков.

«Кто они такие? Ну, понятно, что их назначили на должность. Возможно, и был какой-то разговор на повышенных тонах. Хорошо, что я не министр, честное слово. Уже была бы драка», – не без юмора отметил политический эксперт.

Вам может понравиться

Владимир Познер считает, что проводить Олимпиаду в Китае не стоило

Журналист Владимир Познер высказался насчёт дипломатического бойкота США зимней Олимпиады, которая будет проведена в Китае. Его слова передаёт «Матч ТВ». Как отмечается, зимние Олимпийские игры будут проводиться с 4 по
  • Анна
  • 08.12.2021
  • читать 1 минуту

Туристы из ЮАР рассказали о симптомах при заражении штаммом коронавируса «омикрон»

Россияне, у которых был выявлен штамм коронавируса под названием омикрон, рассказали о своём состоянии. Как отмечается, омикрон выявили у путешественников, которые побывали в Южной Африке. Сейчас, как рассказали туристы, у
  • Анна
  • 07.12.2021
  • читать 1 минуту

Профессор Сванидзе назвал неизбежным снос памятников Ленину в России

Профессор Николай Сванидзе заявил, что в России скоро начнется массовый снос памятников Ленину. Он пояснил, что до того времени, когда родители не смогут объяснить ребенку, в чем заслуга «дяди», которому
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 8 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 1 °C | Королев: погода, 8 декабря – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 8 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 8 декабря – небольшая облачность, до 12 °C |