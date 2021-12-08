Запад своими безосновательными обвинениями о подготовке «нападения на Украину» хочет спровоцировать Россию на вмешательство в конфликт на Донбассе, а затем ввести новые санкции, уверен политолог Сергей Михеев. Он заявил, что никаких реальных предпосылок говорить об этой самой подготовке сейчас нет.

Михеев напомнил, что Запад развернул настоящую истерию по поводу «вторжения России на Украину». Журналисты и разведчики США насчитали на границе 175 тысяч военнослужащих, которые якобы ждут приказа ринуться в бой в первом квартале следующего года. Однако все это больше похоже на специально спланированную против России провокацию.

Михеев также отметил, что окружение президента США Байдена, которое регулярно твердит о «нападении РФ», совсем не создают впечатления серьезных и адекватных политиков.