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Полномасштабное наступление ВСУ на Донбассе – это только вопрос времени, заявил политолог Семен Багдасаров. По его словам, Киев перебросил в регион 125 тысяч своих военных, а Запад активно шлет на Украину военную помощь. Подобные меры предпринимаются неспроста.

Эксперт напомнил публикации, в которых авторы заявляют, что Киев перебросил на Донбасс половину своей армии. Это весьма крупные силы, так как в составе ВСУ имеется 3000 танков, около 8 тысячи бронеавтомобилей и техники, множество артиллерийских установок. Если даже взять от всего этого половину, получится огромная военная мощь. Вряд ли бы Киев перемещал ее на линию разграничения для банальной демонстрации силы.

Не стоит забывать и о Западе, который истерично орет о готовящемуся вторжению РФ на Украину и стягивает свои силы к российским рубежам. Его цель, по мнению Багдасарова – сковать Москву и не дать ей возможности вмешаться, когда Киев начнет агрессию на Донбассе.

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