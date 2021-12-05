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Президент Украины Зеленский научился у российского лидера Владимира Путина бороться с олигархами, заявил политик Владимир Чемерис. Так он прокомментировал заявление главы государства о намечающемся перевороте, якобы организованном бизнесменом Ринатом Ахметовым.

По слова Чемериса, государственный переворот на Украине сейчас вряд ли возможен. Население устало от постоянных смен власти, от действий правительства, от Зеленского, поэтому вряд ли поддержит какие-либо «майданы». Даже на активно распространяемые США и киевским режимом слухи о «вторжении России» граждане страны реагируют абсолютно спокойно или с иронией.

Политик пояснил, что акции протеста может и будут, однако для их организации привлекут специально проплаченные партии и движения. Народ же вряд ли выйдет на улицы, так как понимает, что для улучшения жизни в стране нужно полностью менять всю политическую систему.

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