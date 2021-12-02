Очередной обстрел Докучаевска украинской армией перерос в серьезный бой между ВСУ и ополчением самопровозглашенной ДНР. Подробности рассказал военный корреспондент Руденко.

Он опубликовал видеозапись, на которой хоть и не видно самого боя, но хорошо слышны разрывы снарядов.

Представители ДНР утром 2 декабря заявили в СЦКК о жестком обстреле Докучаевска украинскими военными. По городу было выпущено как минимум 20 артиллерийских снарядов запрещенного условиями режима прекращения огня калибра. Пока сведения о разрушениях и жертвах отсутствуют.

Напомним, что ранее сообщалось о переброске Киевом на Донбасс реактивных систем залпового огня «Град».

Еще раньше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о 125 тысячах украинских военных, переброшенных на Донбасс. Она не исключала начала военной операции.