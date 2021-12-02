читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной обстрел Докучаевска украинской армией перерос в серьезный бой между ВСУ и ополчением самопровозглашенной ДНР. Подробности рассказал военный корреспондент Руденко.

Он опубликовал видеозапись, на которой хоть и не видно самого боя, но хорошо слышны разрывы снарядов.

Представители ДНР утром 2 декабря заявили в СЦКК о жестком обстреле Докучаевска украинскими военными. По городу было выпущено как минимум 20 артиллерийских снарядов запрещенного условиями режима прекращения огня калибра. Пока сведения о разрушениях и жертвах отсутствуют.

Напомним, что ранее сообщалось о переброске Киевом на Донбасс реактивных систем залпового огня «Град».

Еще раньше официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о 125 тысячах украинских военных, переброшенных на Донбасс. Она не исключала начала военной операции.

Вам может понравиться

Baijiahao: Весть о создании Россией нового ЗРК С-550 ввергла в панику американских военных экспертов

Сообщение о разработке Россией новейшей зенитно-ракетной системы С-550 стало неожиданностью для военных специалистов в Соединенных Штатах и ввергло их в панику, пишет китайский портал Baijiahao. Автор публикации отмечает, что Россия

Пентагон снова увидел наращивание войск “на или не на” границе с Украиной

Пентагон продолжает видеть увеличение российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, некие комбинированные подразделения по-прежнему скапливаются «на или не

Коммуниста Бондаренко обвинили в оскорблении коллеги на заседании в думе

В областной думе Саратова произошел скандал, спровоцированный депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. В ходе обсуждения кандидатур для назначения в региональный избирком, парламентарий изъявил желание «оценить степень безграмотности» кандидата Максима Межевича. В ответ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 декабря – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 декабря – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Армавир: погода, 2 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |