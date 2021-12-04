Марк Никсон, исследователь из Британии, сообщил, что по форме человеческих ушей можно определить уровень интеллекта индивида.

Согласно его словам, форма ушей настолько же индивидуальна как глазная сетчатка и отпечаток пальца, поэтому ее тоже можно использовать для идентификации личности. Он даже разработал соответствующую компьютерную программу. При этом специалист выяснил, что по расположению ушей можно рассчитать умственные способности. Например, если верхняя часть слухового органа находится выше полоски бровей, то это указывает на высокий показатель интеллекта.

Ученый добавил, что по ушам можно узнать и иные сведения о человеке. К примеру, если они имеют четкую и правильную форму, то это значит, что индивид был счастлив в детстве. Большими ушами обладают люди, занимающиеся музыкой, а маленькими – имеющие высокочувствительную натуру.