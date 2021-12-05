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На линии разграничения в Донбассе впервые после разгрома в Дебальцево появилась опергруппа Генштаба украинских ВС, сообщило издание «Известие» со ссылкой на неназванные источники.

Это, по мнению экспертов, не очень хороший знак. Появление оперативной группы в сочетании с повышением активности украинских войск в регионе может указывать на подготовку к полномасштабной наступательной операции. Впрочем, Генштаб ВСУ в любом случае будет дожидаться команды от хозяев из-за океана.

Основатель сайта Ukrleaks, который ранее служил в СБУ, заявил, что в настоящий момент Украина все чаще обстреливает самопровозглашенные республики артиллерией калибров 120 и 152 миллиметра, что также может оказаться признаком скорого наступления.

Ранее эксперты отметили, что самопровзглашенные республики ни при каких условиях не вернутся в состав ВСУ. Они пережили множество страшных трагедий, которые не позволят смириться с властью Киева.

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  • Анна
  • 03.12.2021
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