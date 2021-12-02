Новое норвежское правительство потребовало у НАТО убрать свои корабли и самолеты от границы с Россией. Глава МИД страны Анникен Витфельдт заявил, что Осло понимает смысл военного присутствия Североатлантического альянса, однако для всех будет лучше, если он сам будет справляться с возможными проблемами.

«Для нас это очень важно», – заявил Витфельд на саммите в Риге.

Он пояснил, что россияне привыкли видеть у своих границ норвежские самолеты и корабли. Так должно оставаться и в будущем. Американской и британской техники там быть не должно. Это, по словам министра, в интересах Норвегии, которая в состоянии позаботиться о своей национальной безопасности.

Он также отметил, что США, Британия и другие партнеры должны понять, что Норвегия – это и есть НАТО в северных широтах. Она действует не только в своих интересах, но и в интересах Альянса. Поэтому нужды в дополнительных силах в регионе нет.