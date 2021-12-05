Киев активно размещает боевую технику на линии разграничения в Донбассе, сообщает Народная милиция самопровозглашенной ДНР. В город Бахмут (ранее – Артемовск) ВСУ перебросили железнодорожными эшелонами 17 танков Т-64. Кроме того, в других населенных пунктах на подконтрольной Украине территории региона появились бронетранспортеры БТР-60 и БТР-70.

Переброска боевой техники и тяжелого вооружения к линии разграничения является грубейшим нарушением режима прекращения огня и Минских соглашений. Впрочем, Киев неоднократно доказывал, что намерен полностью игнорировать достигнутые ранее договоренности.

Напомним, что ранее о 17 танках, отправленных по железной дороге в Бахмут, сообщал портал Avia.Pro. Эксперты отмечали, что ранее туда же Киев перебросил несколько сотен боевых машин и артиллерийских установок, что может указывать на подготовку к полномасштабному наступлению.