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Эксперт издания The National Interest нашел «явные» преимущества американского истребителя F-35 перед российскими Су-57. Он заявил, что хотя оба самолета относятся к пятому поколению, разработка США все же лучше по целому ряду параметров.

Так, оба истребителя могут работать совместно с беспилотниками. Однако Россия пока не может создать для этой цели систему искусственного интеллекта, так как ее возможности несколько ограничены.

Кроме того, F-35 создавался с применением более совершенной технологии «стелс», благодаря чему он выигрывает у российского истребителя по малозаметности. Это дает ему возможность незамеченным проникать на территорию противника, а вот Су-57 может быть обнаружен системами ПВО.

Еще одно преимущество – это современная бортовая электроника, которой точно нет у Су-57, заявляет американский эксперт, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”. Но тут же оговаривается, что многие данные о российском истребителе засекречены и утверждать что-либо с точностью 100 процентов не представляется возможным.

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  • Анна
  • 03.12.2021
  • читать 1 минуту
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