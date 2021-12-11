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Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский и немецкий танки Т-14 «Армата» и «Леопард 2А7». Сравнение оказалось не в пользу боевой машины ВС ФРГ.

Авторы отметили, что немецкие «Леопарды» – надежные и хорошо продуманные танки, которые способны вести боевые действия против любого врага. Однако российский Т-14 «Армата» способен создать для них множество проблем. Достаточно уже того, что у «Леопардов» нет боеприпасов, которые могли бы пробить броню боевой машины ВС РФ.

Эксперты считают, что решить проблему могло бы создание снарядов с обедненным ураном, которые могут уничтожить российский танк. Однако это лишь рекомендация, так как ФРГ с некоторых пор не связывается с ядерными технологиями. Такая политика не даст возможности создать серьезные боезаряды.

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