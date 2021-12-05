Подписание соглашения о развитии военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом доказывает, что РФ все-таки обошла Соединенные Штаты, несмотря на то, что Ханой давно не покупает у нее оружие. Он предпочитает усиливать свою армию вооружением из США, однако на сближение с Вашингтоном не идет, не доверяя деловому партнеру, пишет китайский портал Net Ease.

Авторы публикации напоминают, что последнюю покупку в России Вьетнам сделал еще в 2019 году. Тогда он купил 12 учебно-тренировочных самолетов на сумму в 350 миллионов долларов и перешел к активному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Это стало поводом для радости Вашингтона, который фактически увел у Москвы крупного заказчика.

Однако отношения между Вьетнамом и США за это время так и не вышли за рамки покупок оружия. Ханой отлично знает, что Вашингтон в любой момент может «кинуть» своих союзников, действуя исключительно в собственных интересах. Поэтому на сближение он не идет.

С Россией же недавно был подписан договор о военном сотрудничестве. Его согласовали министры обороны обеих стран – Сергей Шойгу и Фан Ван Зянг. Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что это очередная победа РФ над США.