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НАТО имеет в своем распоряжении мощные военно-морские силы, однако у России есть чем ответить на провокации и агрессию со стороны блока. В случае вооруженного противостояния она вполне может задействовать гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые быстро поменяют баланс сил в мировом океане.

Американское издание Military Watch, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», поясняет, что ракеты «Циркон» развивают скорость в 9 чисел Маха. Это втрое больше, чем крылатые российские «Калибры», боезаряды «Брамос», разработанные совместно Индией и РФ, а также китайские YJ-18. У США и Европы на вооружении пока имеются только дозвуковые ракеты, поэтому они не могут составить «Циркону» достойную конкуренцию.

Авторы приводят заявление президента РФ Владимира Путина, который назвал создание столь мощного оружия, как ракеты «Циркон» попыткой защититься от НАТО, регулярно создающего угрозы национальной безопасности страны.

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