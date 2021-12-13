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ФРГ поддерживает идею проведения Совета Россия-НАТО, заявил официальный представитель дипломатического ведомства страны Кристофер Бургер. Он отметил, что об этом Совете неоднократно упоминала руководитель МИД Анналена Бербок, которая также отмечала, что предложение о встрече действует неограниченное время.

Бургер высказал точку зрения ведомства, согласно которой встречи в подобном формате смогут помочь найти точки соприкосновения с Россией относительно коллективной безопасности на всем европейском континенте.

По словам представителя МИД ФРГ, в силе остается и еще одно предложение Анналены Бербок – возобновить встречи в «нормандском формате» с участием Германии, Украины, Франции и России.

Напомним, что о встрече в формате Россия-НАТО впервые заговорил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Альянс должен предоставить Москве гарантии не расширения на восток и безопасности РФ. Ранее существовали устные договоренности об этом, но партнеры Альянса не выполняли свои обязательства по ним, заявил глава государства.

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