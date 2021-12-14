Жители Северной столицы начали получать травмы из-за «сосулек-убийц» в Центральном районе. Вице-губернатор Анатолий Повелий отреагировал на ситуацию и заявил о привлечении сил МЧС к уборке города.

Судя по всему, Смольный под руководством губернатора Александра Беглова осознал, что не справится самостоятельно с очисткой домов от сосулек и кровельной наледи. Чиновники обратились за помощью к спасателям, которые помогут привести в порядок все городские крыши. По словам Повелия, власти привлекают МЧС ради «оперативной ликвидации угрозы жизни горожан», пишет «Фонтанка».

Зима 2021-2022 года стала настоящим испытанием для автомобилистов еще до того начала сезона. Первый снегопад обрушился на Петербург в конце календарной осени. Начиная с 30 ноября, Северная столица часто стоит в десятибалльных пробках из-за обильных осадков, которые не ликвидированы до сих пор.

Из-за сосулек на крышах пострадали уже несколько человек — 13 и 14 декабря наледь стала причиной травм как минимум четырех прохожих. При этом Беглов еще в октябре утверждал, что коммунальщики готовы к зиме и на все жалобы будут реагировать оперативно.