Замглавы Госдепа США Виктория Нуланд рассмешила представителя МИД РФ Марию Захарову, а вместе с ней – и весь остальной мир. Заявление о том, что Екатеринбург и Свердловск – это «практически соседние города», действительно могут вызвать приступ смеха у любого человека, разбирающегося в географии чуть лучше, чем американский политик.

«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — не без юмора отметила Захарова.

Жители Екатеринбурга тоже прокомментировали заявление Нуланд. Так, один из пользователей социальной сети Facebook предложил запретить въезд в город замглавы Госдепа.

“Нуланд — запретить въезд в Екб. О том, что Екатеринбург и Свердловск — не муж и жена, а четыре разных человека, не говорить, пусть так и думает”, — написал в соцсети журналист Евгений Енин.

Стоит упомянуть, что город Екатеринбург с 1924 по 1991 год носил название Свердловск.