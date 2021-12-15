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Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» позволит снизить цены на газ в Европе, однако Германия умышленно затягивает процесс сертификации, пишет французское издание Les Echos. Авторы публикации поясняют, что новый канцлер ФРГ все меньше демонстрирует заинтересованность в этом проекте и намеревается решить проблему повышения стоимости топлива за счет Евросоюза.

Авторы отмечают, что Россия достроила газопровод и сейчас дело только за Германией. Однако Шольц придумывает все новые и новые отговорки, чтобы как можно дольше потянуть процедуру сертификации. Кроме того, против «Северного потока-2» выступает глава МИД Анналена Бербок.

По словам журналистов, поведение Германии выглядит по меньшей мере странно, так как ее новые власти ведут двуличную политику. Они неоднократно заявляли о желании восстановить диалог с Россией, однако сами оказывают на нее давление, используя для этой цели «Северный поток-2».

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