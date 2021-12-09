Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американского сенатора Роджера Уикера, пригрозившего России ядерным ударом, вряд ли можно назвать банальным пропагандистом. Он раньше нес службу в ВВС США и поэтому знает о стратегическом вооружении не понаслышке. Однако в силу возраста он все же слегка отстал и потерял связь с реальностью, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Уикер наверняка еще помнит Хиросиму и Нагасаки, но вот в нынешней ситуации он разбирается весьма слабо. Иначе не делал бы абсурдных заявлений во всеуслышание.

По словам Леонкова, система противоракетной обороны США несколько устарела вместе с Уикером, поэтому вряд ли она сможет отразить ответный удар России. А в том, что он будет, сомневаться не приходится. Москва в последние годы модернизировала и системы оповещения об ядерном ударе, и ракетные комплексы.

Как только американские ракеты времен холодной войны начнут свой путь к Москве, российские современные МБР уже ударят по важнейшим стратегическим центрам Соединенных Штатов. Они гораздо быстрее, мощнее и точнее, поэтому для США подобные выходки закончатся весьма негативно.

Леонков пояснил, что США могут угрожать ядерным оружием кому угодно, вот только Россия подобных заявлений точно не испугается. А такие воинственные старички, как Уикер, просто выжили из ума, если предлагают американскому президенту своими руками уничтожить страну.

Вам может понравиться

Владимир Познер считает, что проводить Олимпиаду в Китае не стоило

Журналист Владимир Познер высказался насчёт дипломатического бойкота США зимней Олимпиады, которая будет проведена в Китае. Его слова передаёт «Матч ТВ». Как отмечается, зимние Олимпийские игры будут проводиться с 4 по
  • Анна
  • 08.12.2021
  • читать 1 минуту

Политолог Крейчи: Россия на станет нападать на Украину, проблема кроется в Киеве

Главная угроза в ситуации вокруг Украины – это сама Украина, уверен профессор Пражского университета Оскар Крейчи. В чешском издании Parlamentní listy эксперт пояснил, что многочисленные заявления о скором нападении РФ

Губернатор Ленобласти высказался о местах для мусорных заводов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что ни один район не соглашается на размещение мусорных заводов. Как отметил Дрозденко, на прошлой неделе участились протесты людей, которые выступают против строительства в их
  • Анна
  • 09.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 декабря – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 декабря – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 9 декабря – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 9 декабря – пасмурно, до 11 °C |