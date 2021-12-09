Американского сенатора Роджера Уикера, пригрозившего России ядерным ударом, вряд ли можно назвать банальным пропагандистом. Он раньше нес службу в ВВС США и поэтому знает о стратегическом вооружении не понаслышке. Однако в силу возраста он все же слегка отстал и потерял связь с реальностью, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, Уикер наверняка еще помнит Хиросиму и Нагасаки, но вот в нынешней ситуации он разбирается весьма слабо. Иначе не делал бы абсурдных заявлений во всеуслышание.

По словам Леонкова, система противоракетной обороны США несколько устарела вместе с Уикером, поэтому вряд ли она сможет отразить ответный удар России. А в том, что он будет, сомневаться не приходится. Москва в последние годы модернизировала и системы оповещения об ядерном ударе, и ракетные комплексы.

Как только американские ракеты времен холодной войны начнут свой путь к Москве, российские современные МБР уже ударят по важнейшим стратегическим центрам Соединенных Штатов. Они гораздо быстрее, мощнее и точнее, поэтому для США подобные выходки закончатся весьма негативно.

Леонков пояснил, что США могут угрожать ядерным оружием кому угодно, вот только Россия подобных заявлений точно не испугается. А такие воинственные старички, как Уикер, просто выжили из ума, если предлагают американскому президенту своими руками уничтожить страну.