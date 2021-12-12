Истребители F-35 ВВС США стараются не приближаться к российским границам. Все дело в том, что в распоряжении РФ имеется вооружение, способное быстро превратить в бесполезный металлолом любое количество таких самолетов, сообщило издание L’Antidiplomatico.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пояснили, что речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Сейчас они развернуты в привлекающих повышенное внимание НАТО Крыму и Калининграде, что делает эти регионы опасными для американских истребителей.

Системы РЭБ работают на всем коротком диапазоне, благодаря чему наносят мощные удары по бортовой электронике самолетов. Они временно выводят из строя системы связи, блокируют сигналы с навигационных спутников, поэтому истребитель становится «слепым и глухим», полностью теряется в пространстве.

Дальность действия комплексов достигает 3000 километров, поэтому Россия может уверенно удерживать контроль над прилегающими к упомянутым выше регионам территории. Это означает, что F-35 не смогут обеспечить США господство на западных и южных границах РФ.