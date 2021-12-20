Представители NASA отметили, что зонду «Юнона» удалось записать магнитные волны, исходящие от Ганимеда, спутника Юпитера. Данная информация должна помочь астрофизикам изучить его необычную магнитосферу.

Отмечается, что космическим аппаратом была сделана соответствующая запись в середине лета текущего года в рамках очередного облета Ганимеда. Для этого использовалась уникальная система Waves, позволившая получить 50-секундный аудиофайл. Зонд подлетел примерно на 1 тысячу километров к спутнику, двигаясь со скоростью 67 000 километров в час.

Специалисты сразу же обратили внимание на увеличение частоты, происходящее примерно на половине записи. Они предполагают, что это связано с перелетом аппарата к другому району магнитосферы, находящейся на ночной стороне. Данная информация также должна помочь астрономам раскрыть тайну возникновения магнитной аномалии на экваторе Юпитера.