Несмотря на то, что РФ регулярно заявляет, что не собирается воевать с Украиной, Киев упорно готовится к отражению придуманного западными СМИ «нападения». Он усиленно тренирует войска, а также обучает «партизанские отряды», которые в преддверии Нового года бегают по лесопосадкам с деревянными автоматами. Но чтобы не делало командование ВСУ, РФ в гипотетической войне не встретит никакого сопротивления, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что ситуация будет точно такой же, как и в Крыму, где украинские военнослужащие даже не попытались сопротивляться действиям РФ. Подавляющее большинство бойцов встретят братанием и цветами российскую армию. Остальные просто побросают оружие и разбегутся по домам.

Эксперт напомнил, что 90 процентов военнослужащих ВСУ после воссоединения России с Крымом перешли на службу в Вооруженные силы РФ. То же самое произойдет и сейчас.