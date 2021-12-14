Специалисты из Китая установили, что при облучении жидкости непрерывным лазером она расщепляется на капли в высокоупорядоченном режиме. Об этом сообщает издание Physical Review Letters.

В своём эксперименте китайские учёные решили облучить лазером воду, которая непрерывно текла. Это привело к тому, что сплошная струя воды перешла в состояние капель, которые упорядоченно двигались. По словам исследователей, объясняется это давлением светового потока.

Впрочем, это не является открытием. Ранее уже создавали «лазерные пинцеты», кроме того, существуют паруса, которые надувает солнечный ветер. Разница в том, что для того, чтобы световой луч сумел передвинуть небольшой предмет, к примеру, мячик, нужны очень огромные мощности – вплоть до энергоблока электростанции. В случае же с водой лазер многократно отражался и преломлялся, за счёт чего произошло его заметное усиление.

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