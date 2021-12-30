Китайское информагентство «Синьхуа» опубликовало отчет под названием «США ответственны за глобальное распространение COVID-19». Он основан на исследованиях экспертов, которые изучали, как Соединенные Штаты боролись с коронавирусной инфекцией.

Авторы исследования заявили, что Вашингтон знал о распространении опасного заболевания, но не предпринял каких-либо мер, чтобы не выпускать вирус за территорию страны. Борьба с инфекцией велась из рук вон плохо и со множеством серьезных ошибок.

Так, военнослужащие армии Соединенных Штатов, которые постоянно разъезжают по миру, не соблюдали мер безопасности и фактически развозили вирус по разным странам. Также Америка постоянно отправляла по домам нелегалов, пытающихся проникнуть на территорию государства. Причем их даже не проверяли на наличие коронавирусной инфекции.