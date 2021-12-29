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Для обеспечения национальной безопасности Россия может пойти по пути Израиля и нанести упреждающие удары по американским и натовским военным базам, которые представляют для нее наибольшую угрозу, заявил политолог Яков Кедми.

Он объяснил, что НАТО с военных баз в Польше, Румынии и Прибалтики может атаковать РФ, причем подлетное время ракет будет минимальным, что создаст проблемы с нанесением ответного удара. Именно поэтому все эти базы представляют для Москвы серьезную угрозу.

Кроме того, подобные объекты в скором будущем могут появиться и на Украине, которую старательно обхаживают Брюссель и Вашингтон. В этом случае Киев станет приоритетной целью для российских ракет.

Помимо превентивного удара, России следует начать поддерживать самопровозглашенные республики Донбасса всеми возможными способами. В настоящий момент США поставляют на Украину оружие, которое является серьезной угрозой для ЛНР и ДНР. То же самое делают и другие страны Североатлантического альянса. К примеру, Турция продает Киеву БПЛА «Байрактар», против которых у республик нет противоядия.

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