К 2025 году Россия намерена создать контейнерный гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон-К», который будет выполнен по аналогии с крылатыми ракетами «Калибр-К». Это позволит перевозить боезаряды в обычных 40-футовых контейнерах и в случае необходимости наносить удары по потенциальному противнику.

Портал Avia.Pro рассказал, что подобный подход дает возможность разместить несколько десятков ракет на обычном грузовом корабле. Он будет ходить по всему свету, не вызывая у США и НАТО никаких подозрений. Вполне вероятно, что РФ вознамерилась разработать данные комплексы, так как США постоянно твердят о необходимости заблокировать доступ военных кораблей и субмарин российского ВМФ к своему побережью.

Если это действительно произойдет, контейнерные комплексы станут отличным выходом из сложной ситуации. Однако для их создания потребуется несколько изменить конструкцию ракет «Циркон», так как в том виде, что есть сейчас, в 40-футовый контейнер они не поместятся.