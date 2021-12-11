Антонио Стальяно, итальянский священнослужитель, в рамках празднества, связанного с религией, сообщил детям, что Санта-Клауса выдумали взрослые, что привело к скандалу.

В СМИ сообщают, что епископ в ходе выступления перед ребятишками отметил, что никакого Санта-Клауса нет, а его образ был разработан специалистами «Кока-Колы» для увеличения продаж газированных напитков. Родители подали жалобу на священника, после чего местная епархия публично извинилась за высказывания Стальяно.

В письме с извинениями представители епархии отметили, что священнослужитель не хотел разочаровывать детей, а лишь желал донести до них настоящее значение рождественского праздника и историю святого Николая, раздававшего подарки беднякам и гонимого императором Рима. Однако некоторые посчитали слова Стальяно слишком жесткими по отношению к детям, детство которых и так было испорчено пандемией.