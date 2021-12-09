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Российский самолет Су-30СМ задействовал бортовой комплекс «Хибины» для атаки на американский истребитель Су-35. Об этом рассказал пилот ВВС США, который управлял «летающим компьютером», передает портал Avia.Pro.

Авторы поясняют, что комплекс «Хибины» используется на всех истребителях Су-30 и является нелетальным видом вооружения. Его использование в данном случае привело к потере контроля над самолетом F-35.

Со ссылкой на летчика США портал рассказывает, что после атаки российский истребитель начал совершать опасные маневры, находясь в непосредственной близости от американского самолета. Однако буквально через несколько минут он внезапно покинул место противостояния и улетел на базу.

F-35 также не стал задерживаться. Летчик был вынужден отказаться от своих планов и вернуться на аэродром в Эстонию.

По словам экспертов, США и НАТО после этого стараются минимально использовать F-35 рядом с границами России, чтобы не потерять дорогостоящий истребитель пятого поколения.

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