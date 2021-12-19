В издании «Газета.Ru», сославшись на историков, рассказали о победе военных летчиков СССР над акваторией Балтийского моря, после того как на его дне были обнаружены обломки сторожевика V-1802 нацисткой Германии.

Корабль был найден на глубине около двадцати метров. Позднее историки после изучения архивных сведений определили, что в этом месте 11 ноября 1944 года произошло сражение. Два нацистских сторожевика занимались поиском вражеских субмарин в окрестностях базы Мемель. Они были обнаружены и атакованы штурмовиками Ил-2 ВВС КБФ. После тщательного изучения затонувшего судна стало известно, что речь идет о V-1802.

Данный корабль ранее являлся рыболовецким судном, построенным в начале прошлого века и переделанным немцами. На нем разместили зенитные орудия и пушку калибра 88 миллиметров. Первая атака на эти морские цели была осуществлена в полвторого по Москве. В ней участвовали четыре Ил-2, которые нанесли одному из кораблей незначительные повреждения. Всего было проведено три атаки, последняя из которых завершилась затоплением V-1802.