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30 ноября латвийский лидер Эгилс Левитс призвал Соединенные Штаты и НАТО усилить военное присутствие в Балтийском море. По мнению историка Владимира Винокурова, Москва должна «с холодной головой реагировать на подобные высказывания натовских политиков.

Он отметил, что Россия перестала демонстрировать даже минимальную реакцию на бесконечные учения в Черном море и правильно сделала. Эти маневры проводятся специально, чтобы позлить Москву, но отсутствие каких-либо ответных действий с ее стороны будет иметь обратный эффект – злиться и раздражаться придется НАТО.

Единственное исключение – это учения американских бомбардировщиков с ядерным оружием. На них нужно отвечать в обязательном порядке, отправляя на перехват истребители.

Что касается Латвии, она в большой политике никогда ничего не решала и решать не будет, поэтому ее выпады можно просто игнорировать, уверен эксперт. Он отметил, что если прибалтийские страны и другие ненавистники Москвы так сильно хотят повторения уроков мировой истории, это можно будет устроить в случае их агрессивных действий.

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