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ВСУ до жути боятся российских войск, что они сами продемонстрировали своей реакцией на антироссийскую истерику Запада, рассказал первый замминистра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Он пояснил, что за 7 лет конфликта на Украине украинские политики и высокопоставленные военные не подтверждали, а опровергали данные о стягивании российских войск к рубежам страны. На многочисленных ток-шоу они дружно заявляли, что никаких российских армий на границе нет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пошел еще дальше и добавил, что этих войск там и не было никогда.

По мнению Безсонова, главком и другие представители командования стремились такой риторикой успокоить личный состав, который испытывает страх перед вооруженным столкновением с Россией. Позже президент Украины Зеленский по команде США приказал поддерживать истерию Запада, но военные все равно предпринимали попытки отрицать наличие российских войск на границе. Такие их действия выдают страх перед войной.

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