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Ирану достаточно всего 7 минут, чтобы стереть Израиль с лица земли. Такое заявление сделал официальный Тегеран, предупреждая Тель-Авив о недопустимости нападения, пишет портал Avia.Pro.

Ранее в ответ на отказ Соединенных Штатов помогать в боевых действиях против Ирана Израиль заявил, что намерен решить проблему самостоятельно. Главная претензия Тель-Авива заключается в создании на иранской территории ядерного оружия.

По словам экспертов, войска Израиля уже готовы к наступательной операции, однако начнется она не раньше лета 2022 года. Иран считает недопустимыми действия Тель-Авива и заявляет, что в ответ на любую атаку выпустит по Израилю весь арсенал свои баллистических ракет. Они уничтожат противника всего за 7 минут, не оставив ему ни единого шанса на победу.

Аналитики уверены, что Тегеран не блефует. Он вполне может атаковать Израиль, если почувствует угрозу своей безопасности. При этом системы ПРО, имеющиеся в распоряжении Тель-Авива вряд ли помогут справиться с ударом Ирана.

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  • Анна
  • 11.12.2021
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